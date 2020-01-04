В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США

Такие меры предосторожности предприняты после убийства в результате ракетного удара в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату.

«Несмотря на то, что прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, мы готовы и Начеку», — написал губернатор в Твиттере.