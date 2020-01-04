Палата представителей Ливии проведет экстренное заседание после подписания Турцией мандата о вводе войск

Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Он обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии «османское наследие», а также в том, что тот «толкает свою армию к гибели».

Не удивительно, что Турция так заинтересована в своем военном присутствии в Ливии. Изначально причина конфликта в регионе связана с газовым вопросом.

Такое мнение высказал «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко. Он также добавил, что в конфликте была заинтересована и Россия, и именно наша страна, по его словам, виновата в развязывании конфликта в Ливии.