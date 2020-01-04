США определили цели новых ударов на случай ответа Ирана на убийство Касема Сулеймани

Если американцы где угодно окажутся под угрозой, в Вашингтоне готовы предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что у США самые мощные в мире Вооруженные силы и лучшая в мире разведка. Хозяин Белого дома также заверил, что «Америка всегда будет обеспечивать интересы хороших людей» и стремиться к «миру, гармонии и дружбе со всеми нациями мира».

Убитого генерала Трамп назвал «террористом номер один в мире». Он выразил уверенность, что его ликвидация поможет предотвратить, а не начать войну.

Убийство Сулеймани спасло жизни многих американцев. Такую позицию в интервью телеканалу CNN высказал госсекретарь США Майк Помпео: «Атаки против граждан США под руководством Сулеймани были бы неизбежны. А теперь спасены десятки, если не сотни людей. Перед ударом по его позициям власти США провели оценку ситуации на основании данных разведки. Администрация страны в ближайшие дни распространит информацию о деталях атаки на Сулеймани».

Помпео отметил, что активность иранского генерала не угрожала непосредственно территории США, а носила региональный характер.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Тегеран назвал произошедшее «актом терроризма» и пообещал принять ответные меры.