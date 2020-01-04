Активность первого в этом году звездопада достигла этой ночью максимума

Метеорный поток Квадрантиды, который наблюдается с 28 декабря, составляет 120 метеоров в час, то есть один-два метеора в минуту, сообщила ТАСС астроном Московского планетария Людмила Кошман. Наблюдать звездопад можно с 23 часов и до рассвета, оптические приборы для этого не требуются. Правда, если не мешают облака. Метеорный дождь продлится до 12 января.