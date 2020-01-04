«Зенит» в гостях проиграл «Олимпия Милан» со счетом 72:73 в матче баскетбольной Евролиги

Российский «Зенит» в гостях проиграл итальянскому клубу «Олимпия Милан» со счетом 72:73 в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком стал баскетболист «Зенита» Густаво Айон (15 очков). «Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги, «Олимпия Милано» шестое. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 10 января. «Олимпия Милан» днем ранее примет греческий «Панатинаикос».
2020-01-04T05:07:00+03:00
2020-01-04T05:08:21+03:00
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05:07, 04 января 2020
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