Коалиция во главе с США временно прекратила обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на письмо немецких военных депутатам бундестага. Согласно документу, американский генерал-лейтенант Пэт Уайт решил усилить защиту размещенных в Ираке войск операции «Непоколебимая решимость» на фоне возросшей угрозы. Директива распространяется на все страны-партнеры.

Ранее представитель Минобороны Германии заявила, что правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, и они не могут передвигаться за пределами воинских расположений.