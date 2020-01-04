Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани

Об этом заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн постпред Исламской Республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, Вашингтон с мая 2018 года в одностороннем порядке ведет экономическую войну с Ираном. «Это продолжалось до сего момента, но прошлой ночью они открыли новую главу», — сказал дипломат.