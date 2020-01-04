В шиитском ополчении опровергли информацию о гибели командующих в результате нового авиаудара США на севере Багдада

Атаке подверглась колонна машин, перевозивших медиков иракского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби», а не командный состав боевиков, сообщили представители Сил народной мобилизации. По данным некоторых СМИ, которые ссылаются на иракские армейские источники, в результате удара погибли шесть человек, еще трое получили тяжелые ранения.

Сообщения о новом ударе США поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани.