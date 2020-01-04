Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7

У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы. «Семерка» не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности, такие компьютеры могут стать легкой добычей для хакеров, сказали РИА Новости в пресс-службе корпорации в России. Там отметили, что Windows 7 создавалась более 10 лет назад, когда киберугрозы были совсем другими. Microsoft сосредоточит свои силы на доработке и актуализации Windows 10. В компании также посоветовали пользователям обновить устройства, если они не соответствуют современным требованиям.