Суд в Англии признал веганство философским мировоззрением

Такое историческое решение вынес накануне трибунал по трудовым спорам английского города Норвич, передает Би-би-си. Иск в конце 2018 года подал житель Лондона Джорди Касамитджана. Он пожаловался на увольнение из благотворительной организации по защите животных «Лига против жестоких видов спорта» из-за своих убеждений. Суд постановил, что веганство по этическим соображениям должно подпадать под Закон 2010 года о равенстве и недопущении дискриминации. Решение о том, был ли истец уволен по справедливости, еще не оглашено.