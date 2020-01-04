Суд в Англии признал веганство философским мировоззрением

Такое историческое решение вынес накануне трибунал по трудовым спорам английского города Норвич, передает Би-би-си. Иск в конце 2018 года подал житель Лондона Джорди Касамитджана. Он пожаловался на увольнение из благотворительной организации по защите животных «Лига против жестоких видов спорта» из-за своих убеждений. Суд постановил, что веганство по этическим соображениям должно подпадать под Закон 2010 года о равенстве и недопущении дискриминации. Решение о том, был ли истец уволен по справедливости, еще не оглашено.
2020-01-04T04:09:00+03:00
2020-01-04T04:10:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 04 января 2020
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