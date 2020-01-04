В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США

Такие меры предосторожности предприняты после убийства в результате ракетного удара в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату. «Несмотря на то, что прямых указаний на угрозу Нью-Йорку не поступало, мы готовы и Начеку», — написал губернатор в Твиттере.
2020-01-04T04:09:00+03:00
2020-01-04T04:09:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 04 января 2020
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