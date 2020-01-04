Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Касема Сулеймани

В письме, адресованном генсеку ООН, а также председателю Совбеза организации, сказано, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и «осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США». В документе говорится, что Тегеран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим «ужасным преступлением» — в частности, на самооборону.