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04:07, 04 января 2020

Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Касема Сулеймани

В письме, адресованном генсеку ООН, а также председателю Совбеза организации, сказано, что Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и «осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжелые последствия такого военного авантюризма и опасных провокаций со стороны США». В документе говорится, что Тегеран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой право на принятие необходимых мер в связи с этим «ужасным преступлением» — в частности, на самооборону.



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