США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Мишенью стала автоколонна иракских Сил народной мобилизации. Речь идет о военизированной группировке, существенную часть которой составляют мусульмане-шииты. Как передает телеканал «Ас-Сумария», целью атаки был один из командиров ополчения. По информации телеканала, погибли шесть человек, трое тяжело ранены. Местные СМИ сообщают о двух или трех горящих машинах из состава автоколонны. Между тем, в шиитском ополчении опровергли информацию о гибели командующих.

Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани.