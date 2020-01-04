47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой

У нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом родилась дочь Рэддикс. Диаз отказалась публиковать фотографии малышки. Также она не захотела сообщать никакие подробности, отметив, лишь, что дочка «очень милая». Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден заключили брак в январе 2015 года. До этого одна из самых эффектных женщин Голливуда никогда не была замужем.
2020-01-04T03:10:00+03:00
2020-01-04T03:10:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 04 января 2020
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