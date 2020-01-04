Производитель Sukhoi Superjet 100 подал иск почти на миллиард рублей к «ИрАэро»

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 30 декабря, он пока не принят к производству. Суть претензий неясна, однако это уже третий за год иск, который «Гражданские самолеты Сухого» подает к иркутской авиакомпании.
2020-01-04T03:08:00+03:00
2020-01-04T03:09:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565413-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 04 января 2020
Загрузка комментариев...