Производитель Sukhoi Superjet 100 подал иск почти на миллиард рублей к «ИрАэро»

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 30 декабря, он пока не принят к производству. Суть претензий неясна, однако это уже третий за год иск, который «Гражданские самолеты Сухого» подает к иркутской авиакомпании.