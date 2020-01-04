Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти, так как белорусская сторона попросила снизить цену на сырье

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он пояснил, что стоимость рассчитывается исходя из рыночной, к ней прибавляется еще около десяти долларов в качестве премии. «Грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — рассказал собеседник агентства. Россия с 1 января остановила подачу нефти в Белоруссию. Накануне Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов.