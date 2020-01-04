Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти, так как белорусская сторона попросила снизить цену на сырье

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Он пояснил, что стоимость рассчитывается исходя из рыночной, к ней прибавляется еще около десяти долларов в качестве премии. «Грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», — рассказал собеседник агентства. Россия с 1 января остановила подачу нефти в Белоруссию. Накануне Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов.
2020-01-04T03:07:00+03:00
2020-01-04T03:08:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 04 января 2020
Загрузка комментариев...