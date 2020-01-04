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03:06, 04 января 2020

Тегеран намерен принять меры на международном уровне для привлечения США к ответственности за гибель Касема Сулеймани

Тегеран намерен принять различные меры на международном уровне для привлечения США к ответственности за гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает Reuters cо ссылкой на государственное телевидение. Он назвал случившееся «актом терроризма».
Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада. Пентагон объяснил, что это были «оборонительные действия». Президент США Дональд Трамп обвинил Сулеймани в гибели американцев и большого числа протестующих в Иране.



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