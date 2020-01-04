США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Атакована автоколонна, в которой находились представители шиитского ополчения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности. По предварительным данным погибли пять человек. Имена пока не установлены. Эти сообщения поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани.
2020-01-04T03:05:00+03:00
2020-01-04T03:05:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2565407-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 04 января 2020
Загрузка комментариев...