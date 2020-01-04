США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Атакована автоколонна, в которой находились представители шиитского ополчения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности. По предварительным данным погибли пять человек. Имена пока не установлены. Эти сообщения поступили спустя сутки после того, как в результате американского авиаудара близ аэропорта Багдада был убит командир иранского спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани.