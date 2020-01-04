Бывший баскетболист ЦСКА и сборной СССР Николай Дьяченко скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни

Долгое время он страдал от бокового амиотрофического склероза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В 1973 году Дьяченко в составе советской сборной стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. Он также является обладателем титула трехкратного чемпиона СССР.
2020-01-04T02:12:00+03:00
2020-01-04T02:12:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 04 января 2020
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