Бывший баскетболист ЦСКА и сборной СССР Николай Дьяченко скончался на 73-м году жизни после продолжительной болезни

Долгое время он страдал от бокового амиотрофического склероза, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. В 1973 году Дьяченко в составе советской сборной стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы. Он также является обладателем титула трехкратного чемпиона СССР.