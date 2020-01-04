Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение от финского «Йокерита» в матче чемпионата КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счетом 6:0. Этот проигрыш стал крупнейшим для петербургской команды за время выступления в турнире. До этого максимальная разница составляла пять шайб. В следующем матче СКА встретится с минским «Динамо», «Йокерит» сыграет против рижского «Динамо».