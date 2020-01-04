Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение от финского «Йокерита» в матче чемпионата КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счетом 6:0. Этот проигрыш стал крупнейшим для петербургской команды за время выступления в турнире. До этого максимальная разница составляла пять шайб. В следующем матче СКА встретится с минским «Динамо», «Йокерит» сыграет против рижского «Динамо».
2020-01-04T02:10:00+03:00
2020-01-04T02:12:03+03:00
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02:10, 04 января 2020
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