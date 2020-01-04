Командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Он обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии «османское наследие», а также в том, что тот «толкает свою армию к гибели». Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться против «врага, который решил захватить страну, пишет Al Arabiya. Таким образом Хафтар отреагировал на возможную отправку в Ливию турецких военных, которых попросило о помощи правительство нацсогласия страны.