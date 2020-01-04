Президент США Дональд Трамп назвал погибшего иранского генерала Касема Сулеймани «террористом номер один в мире»

Он, по словам главы Белого дома, организовывал зловещие атаки на американских дипломатов и военных персон. Трамп выразил уверенность, что его ликвидация поможет предотвратить, а не начать войну. Однако предупредил, что агрессия Тегерана на Ближнем Востоке должна прекратиться, а в случае посягательства на жизнь граждан США, Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Тегерана. При этом, президент уточнил, что «глубоко уважает» иранский народ и заверил, что американцы не стремятся к смене режима в стране.

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада. Тегеран назвал произошедшее «актом терроризма» и пообещал принять ответные меры.