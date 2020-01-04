Распоряжение Трампа провести удар по иранскому генералу соответствуют полномочиям верховного главнокомандующего

Распоряжение Дональда Трампа провести удар по иранскому генералу Касему Сулеймани соответствуют конституционным полномочиям верховного главнокомандующего. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, соответствующие полномочия были предоставлены главе государства еще в 2002 году в рамках борьбы с терроризмом. Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее, де-факто

исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями конгресса и необходимостью защищать граждан США.

Ранее демократы выразили опасение, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.