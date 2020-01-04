Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в январе

Температура воздуха в Центральной России в ближайшие десять дней превысит норму на 5–8 градусов, говорится в прогнозе центра «Фобос». При этом погода будет изменчивой. Ожидается чередование оттепелей с непродолжительными морозами. Минимальная температура составит десять градусов ниже нуля. На Рождество в столичном регионе из-за скандинавского циклона ожидается облачная погода с прояснениями. В ночь на 6 января синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 м/с, в рождественскую ночь температура воздуха составит минус 6–9 градусов. Днем 7 января ожидается минус 4–6 градусов. Высота снежного покрова может составить 5–7 см.