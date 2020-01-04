Два акробата из России сорвались во время выступления в королевском театре «Карре» в Амстердаме

Несчастный случай произошел во время представления под названием «Всемирный рождественский цирк», сообщает издание NL Times. Артисты – мужчина и женщина — упали с 10-метровой высоты во время исполнения номера под названием «Небесные ангелы». Они выполняли трюки без защитной сетки. Пострадавших на вертолете доставили в больницу. Оба находились в сознании. Травмы одного из пострадавших врачи называют серьезными. Сразу после инцидента всю публику вывели из зала, а выступление отменили.
2020-01-04T01:10:00+03:00
2020-01-04T01:11:33+03:00
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01:10, 04 января 2020
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