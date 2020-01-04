Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

Расследование о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года вёл в течение двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 356 страниц документов публикуют телеканал CNN и сайт BuzzFeed. Они включают допросы ключевых свидетелей, в том числе, о встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower в Нью-Йорке в июне 2016 года. Показания дал топ-менеджер российского строительного холдинга Crocus Group Ираклий Кавеладзе. BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.