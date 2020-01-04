Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию и противостояние иностранным войскам. «Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам», — сказал военачальник в видеообращении к ливийцам. Он также отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган толкает свою армию на гибель. Триполийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.
2020-01-04T01:07:00+03:00
2020-01-04T01:09:15+03:00
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01:07, 04 января 2020
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