Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию и противостояние иностранным войскам. «Оружие будет предоставлено и мужчинам и женщинам, военным и гражданским лицам», — сказал военачальник в видеообращении к ливийцам. Он также отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган толкает свою армию на гибель. Триполийское правительство ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.