США определили цели новых ударов на случай ответа Ирана на убийство Касема Сулеймани

Если американцы где угодно окажутся под угрозой, в Вашингтоне готовы предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что у США самые мощные в мире Вооруженные силы и лучшая в мире разведка. Хозяин Белого дома также заверил, что «Америка всегда будет обеспечивать интересы хороших людей» и стремиться к «миру, гармонии и дружбе со всеми нациями мира».

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада. Вашингтон дал приказ о ракетном обстреле после нескольких дней антиамериканских беспорядков у посольства США в Багдаде, организаторами которых Соединенные Штаты назвали проиранские силы. После убийства генерала Тегеран пообещал принять различные меры в отношении США на международном уровне и назвал произошедшее «актом терроризма».