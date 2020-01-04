В Москве сегодня откроют центры по утилизации елок

Сдать новогодние деревья туда сможет любой желающий.

Ели для утилизации будут собирать в рамках акции «Елочный круговорот». Продлится она по 1 марта. Сбор елей, пихт, сосен и других хвойных деревьев для переработки пройдет в 12 пунктах приема на особо охраняемых природных территориях Москвы.

Акция призвана привлечь горожан к грамотной утилизации новогодних деревьев и проблеме раздельного сбора отходов. На обычных мусорных полигонах нет условий для естественного разложения новогодних деревьев, поэтому созданы специальные пункты. Там ели преобразуют в щепу, которую используют в качестве удобрений, отсыпки дорожек в парках, а также для подстилок животных. Перед тем, как сдать елку в утиль, необходимо очистить ее от мишуры, украшений и упаковочных материалов.

Организованную утилизацию елок проводят с 2016 года. Тогда работал только один пункт приема.