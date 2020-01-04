Сборы отечественных фильмов упали на 11% по сравнению с прошлым годом

Власти объясняют это успехами Голливуда.

За 2019-ый год российские фильмы заработали чуть более двенадцати миллиардов рублей, притом, что в предыдущем получили почти четырнадцать, — пишет газета «Ведомости». В министерстве культуры объявили, что показатели упали, поскольку в прокат вышел целый ряд ожидаемых иностранных картин. Например мультфильмы «Алладин», «Холодное сердце» и «Король лев», четыре фильма по комиксам и несколько «неожиданных кассовых хитов», таких как «Однажды в Голливуде» и «Джокер».

Глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова отметила, что на отечественные фильмы пришлось 23 процента от прибыли со всех билетов в кино в 2019-ом году. По её словам, учитывая популярность голливудских картин, это хороший результат.

Самым крупным отечественным фильмом прошедшего года стал боевик Алексея Сидорова «Т-34», собравший более двух миллиардов рублей. Он же стал одной из немногих российских картин, которые окупились в прокате.

В минувшем декабре сайт РБК писал, что за последние три года из шестидесяти восьми фильмов, которые хотя бы частично оплачивали министерство культуры и Фонд кино, свои деньги отбили только восемь