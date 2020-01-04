Родные погибшего омича, обвинившего Росгвардию в подбросе наркотиков, сегодня проведут митинг

Они не верят в официальную версию гибели Дмитрия Федорова и надеются привлечь внимание к делу.

Семья погибшего в конце декабря Дмитрия Федорова организует в Омске митинг, который начнется сегодня в 14 часов на площадке у трамвайной остановки «Улица Лизы Чайкиной». Об этом сообщает местное интернет-издание «БК55». Родственники молодого человека проведут акцию для максимальной огласки ситуации.

Тело 25-летнего омича с отрезанной головой было найдено 26 декабря у железнодорожных путей. Гибель местного жителя почти сразу вызвала резонанс из-за обстоятельств, которые предшествовали трагедии. В середине декабря его задержали на улице сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. Позже Федоров объяснял, что ему предложили сознаться в преступлении на камеру в обмен на условный срок и он согласился. В итоге его отпустили под подписку о невыезде, а спустя несколько дней он выложил на своей странице «ВКонтакте» видеоролик с объяснениями – по словам молодого человека, наркотики ему подкинули. В связи с этим многие усомнились в версии о суициде – по мнению его близких, Федорова могли убить.

В официальную версию также не верит местный депутат Дмитрий Петренко – по его словам, на теле погибшего оказались ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови.