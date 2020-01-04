США определили цели новых ударов на случай ответа Ирана на убийство Сулеймани, заявил Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что стремится не начать войну с Ираном, а предотвратить ее.



Глава спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит накануне утром американским авиаударом в районе аэропорта Багдада. Глава российского МИДа Сергей Лавров в этой связи обвинил СШа в нарушении международного права. Вечером в Пентагоне сообщили, что дополнительно отправят на Ближний Восток 3 тысячи военных. Для полномасштабной войны этого мало, сказал «Эху Москвы» обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Тем временем, из-за роста напряженности в региона стали расти мировые цены на нефть.