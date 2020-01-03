Власти Франции не считают терактом нападение с ножом на прохожих в пригороде Парижа

Расследование не было передано антитеррористической прокуратуре, сообщает телеканал BFM. По сведениям газеты «Фигаро», напавший был психически болен. От удара ножом скончался 56-летний мужчина, который закрыл собой жену. Еще два человека были ранены. Преступника застрелили полицейские, когда он бежал в сторону торгового центра.