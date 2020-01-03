В МИДе Ирана назвали Германию соучастником убийства генерала Сулеймани

О такой позиции Тегерана сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави. Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Сулеймани был убит рано утром американским авиаударом в районе аэропорта Багдада. Власти Ирана пообещали отомстить. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил США в нарушении международного права.