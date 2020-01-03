Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен поделить состояние поровну между семьей и руководством своей компании. Миллиардер сказал об этом в интервью газете Financial Times. По его словам, 50% семье, 50% — менеджерам, которые этого заслуживают. Усманов добавил, что жизнь не длится вечно, и он отдать акции тем, кто ему помог, передает ТАСС. Усманов возглавляет холдинг USM, который является родительской структурой для компаний «Металлоинвест», «Мегафон» и Mail.ru Group. По данным журнала Forbes за минувший год состояние Усманова выросло на 5 миллиардов долларов до 12,6 миллиардов.
2020-01-03T22:30:00+03:00
2020-01-03T22:37:37+03:00
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22:30, 03 января 2020
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