Российский бизнесмен Алишер Усманов намерен поделить состояние поровну между семьей и руководством своей компании. Миллиардер сказал об этом в интервью газете Financial Times. По его словам, 50% семье, 50% — менеджерам, которые этого заслуживают. Усманов добавил, что жизнь не длится вечно, и он отдать акции тем, кто ему помог, передает ТАСС. Усманов возглавляет холдинг USM, который является родительской структурой для компаний «Металлоинвест», «Мегафон» и Mail.ru Group. По данным журнала Forbes за минувший год состояние Усманова выросло на 5 миллиардов долларов до 12,6 миллиардов.