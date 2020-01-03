Участника пикета в Москве с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды» отпустили из полиции

Сергей Запольнов сказал изданию «Медизона», что ему угрожали посадить на двое суток, но в итоге отпустили без составления административного протокола. На Чистых прудах сегодня прошли пикеты против преследования фигурантов дела о создании террористического сообщества, которых судят сейчас в Петербурге и в Пензе. Обвиняемые ранее сообщили, что дали показания под пытками.