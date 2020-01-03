Участника пикета в Москве с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды» отпустили из полиции

Сергей Запольнов сказал изданию «Медизона», что ему угрожали посадить на двое суток, но в итоге отпустили без составления административного протокола. На Чистых прудах сегодня прошли пикеты против преследования фигурантов дела о создании террористического сообщества, которых судят сейчас в Петербурге и в Пензе. Обвиняемые ранее сообщили, что дали показания под пытками.
2020-01-03T22:30:00+03:00
2020-01-03T22:37:07+03:00
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22:30, 03 января 2020
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