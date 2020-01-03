Человек, который напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа, был психически болен

Об этом сообщает телеканал BFM. Подозреваемый не фигурировал в списке радикальных исламистов, но был известен полиции из-за мелких правонарушений. Инцидент не квалифицирован как террористический акт. В результате нападения были ранены четыре человека, один из них скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские.