Z Архив новостей новости
5 4 6 725
22:30, 03 января 2020

Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

Об этом сообщает источник РИА. Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, но обещает выполнить обязательства перед партнерами. В конце года Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию по телефону, но так и не договорились.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 161 6 10962 12:36
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 69 6 6362 11:45
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 158 6 18951 01.01
Kобщество, история, события
Новости

МИД РФ: Убийство командующего спецназом «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани В МИДе выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью генерала…

5 61 6 8031
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 93 6 12883 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 116 6 17420 31.12
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 138 6 21971 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 12503 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 131 6 21704 31.12
Новости

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал отомстить Соединенным Штатам за гибель генерала Сулеймани Командир спецподразделения «Кудс» был убит во время атаки американских беспилотников в аэропорту Багдада…

5 32 6 5502
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 236 6 48071 31.12
8читать ;смотреть
Голосование
Оппозиционный политик 2019 года:
5 40 6 8494 02.01
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будем дружить домами? Хотелось бы, чтобы в 2020 году мы с украинцами сделали хотя бы маленький шаг вперед, а не назад. Уж простите мне нынче пафос и сентиментальность. Но в Новый год сентиментальность и пафос уместнее, чем во все прочие дни…

5 99 6 22034 31.12
Kукраина, рф, путин, зеленский, мнения
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 140 6 32075 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Внутришиитский конфликт между проиранскими и антииранскими силами Там вообще сейчас очень интересно и запутанно: шиитское правительство, против которого выступают… шииты. Они выходят на демонстрации, а какие-то анонимные снайперы стреляют и по ним, и по полиции, провоцируя дальнейший рост взаимной вражды…

5 98 6 22788 10:46
Kирак, иран, сша, конфликты, военные, политика, мнения
Голосование
Человек 2019 года…
5 29 6 6698 01.01

Популярное за неделю

Новости

Миллиардер Араз Агаларов назвал низкие зарплаты и пенсии тормозом для роста российской экономики При этом бизнесмен счел достаточно высокойналоговую нагрузку на население

5 8 6 18951
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дан ответ на то, что будет следующее после Грузии и Украины. Это будет Польша. Не настоящая, а виртуальная — 30-х годов. Будут пятиминутки ненависти, будут вопросы языкознания: «они нас не любят, они искажают историю»...

5 114 6 98618 28.12
#слушать 49:39 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 115 6 17344 31.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Купили снега Снега нет в городе Плёсе. А вот на даче Дмитрия Анатольевича Медведева в этом самом Плёсе, снег есть!

5 266 6 220370 30.12
Kмедведев, недвижимость, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 132054 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8238580
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4319963

Сегодня в эфире