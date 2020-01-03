Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

Об этом сообщает источник РИА. Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, но обещает выполнить обязательства перед партнерами. В конце года Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию по телефону, но так и не договорились.