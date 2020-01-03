Американские СМИ опубликовали одни из самых важных документов из расследования спецпрокурора Боба Мюллера

Американские СМИ опубликовали одни из самых важных и засекреченных документов из расследования спецпрокурора Боба Мюллера — интервью агентов ФБР с ключевыми сотрудниками Белого Дома.

Документы, которые публикует издание Buzzfeed, были получены по решению суда в процессе иска, который комитет юстиции Палаты представителей подал к Минюсту США в рамках закона о свободе информации. Комитет затребовал неотредактированную копию отчета спецпрокурора Мюллера, показания большого жюри и резюме 33 показаний, полученных ФБР в рамках расследования Мюллера. Иск был подан в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Из опубликованных показаний следует, как тогдашний личный юрист Трампа Майкл Коэн пытался организовать встречу кандидата в президенты Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Башне Трампа в Нью-Йорке в 2015 году, после Генассамблеи ООН. Коэн также рассказал ФБР, что в 2013 году Владимир Путин написал Трампу письмо, когда в Москве проходил конкурс Мисс Вселенная, которым владеет Трамп.

Связанный с российским олигархом Арасом Агаларовым бизнесмен Ике Кавеладзе рассказал, что в июне 2016 года Агаларов попросил его приехать на встречу со штабом Трампа в Башне Трампа в Нью-Йорке, на которой присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и сын Трампа Дон-младший. Кавеладзе было сказано, что обсуждать будут компромат на Хиллари Клинтон и Закон Магнитского. Организатором той встречи была российский юрист Наталья Весельницкая, которая обещала компромат на Хиллари, а взамен хотела добиться отмены закона Магнитского.

Обязав американское правительство опубликовать 356-страничный документ, суд согласился с доводами конгрессменов и постановил, что Минюст и Белый Дом «открыто мешают» работе комитета по юстиции.