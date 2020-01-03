Белоруссия, которая осталась без российской нефти, по некоторым данным хочет закупить её у независимых поставщиков

Это вынужденная мера на то время, пока Минск не договорится с Москвой о постоянных поставках на январь.

Белорусская сторона предложила организовать поставки ресурсов на нефтеперерабатывающие заводы от независимых компаний, и в России сейчас прорабатывают этот вопрос, — сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, окончательные позиции переговорщиков станут известны в ближайшее время.

Дело в том, что с первого января из России перестали поставлять нефть на белорусские НПЗ. Это произошло из-за того, что нефтяники не успели заключить контракты до начала 2020-ого года.

По информации агентства РИА «Новости» проблема в том, что Белоруссия хочет убрать из договора надбавку к рыночной цене в десять долларов на тонну, которая считается премией за чистоту нефти.

Минувшей весной поставки загрязненных ресурсов из России привели к международному скандалу. По нефтепроводу «Дружба» на НПЗ пришла нефть со слишком высоким содержанием хлорорганических соединений. По оценке белорусских властей это привело к ущербу в 100 миллионов долларов.

Ранее сегодня представители крупнейшего белорусского оператора автозаправок «Белоруснефть» утверждали, что проблемы с поставками не приведут к нехватки бензина в стране. По его словам, запасов всех видов топлива хватит как минимум на десять дней.