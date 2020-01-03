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22:00, 03 января 2020

Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток

Прежде чем делать выводы о масштабе предстоящих операций США, надо дождаться последующих шагов. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Сама переброска трех тысяч военных не указывает на неизбежность крупномасштабной войны, добавил Павел Фельгенгауэр.

Американским авиаударом в районе аэропорта Багдада этим утром был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который считался одним из самых влиятельных людей исламской республики. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с американским коллегой Майклом Помпео обвинил США в нарушении международного права.



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