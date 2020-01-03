В Турции вступил в силу закон, который разрешает президенту отправить войска в Ливию

О военной помощи Анкару попросило правительство национального согласия Ливии, признанное ООН. Оно находится в Триполи. Город пытаются захватить войска фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее лидеры США, Израиля, Греции и Кипра призвали Турцию отказаться от планов отправить в Ливию своих военных. В Евросоюзе также выразили обеспокоенность, что это может дестабилизировать ситуацию в стране.