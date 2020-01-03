На Украине появится государственный русскоязычный телеканал для жителей Донбасса

Вещание начнется в середине февраля. Как сообщили в министерстве культуры, цель в том, чтобы вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех сограждан, которые уже 6 лет получают информацию в основном от российских телеканалов.
2020-01-03T21:30:00+03:00
2020-01-03T21:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:30, 03 января 2020
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