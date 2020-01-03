Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок с нового года нефти из России

В Минске обещают выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заместителя главы концерна «Белнефтехим» Андрея Бунакова. По его словам, Москва и Минск продолжают переговоры. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, прорабатывается вариант, при котором Белоруссия разово получит нефть от независимых поставщиков.
2020-01-03T21:30:00+03:00
2020-01-03T21:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 03 января 2020
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