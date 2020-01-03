Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок с нового года нефти из России

В Минске обещают выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заместителя главы концерна «Белнефтехим» Андрея Бунакова. По его словам, Москва и Минск продолжают переговоры. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, прорабатывается вариант, при котором Белоруссия разово получит нефть от независимых поставщиков.