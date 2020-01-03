США отправляют на Ближний Восток еще 3 тысячи военных из-за возросшей угрозы от Ирана

Об этом сообщает агентство Reuters. Американским авиаударом в районе аэропорта Багдада этим утром был убит иранский генерал Касем Сулеймани, который считался одним из самых влиятельных людей исламской республики. Он руководил военными операциями за рубежом, в том числе в Сирии. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с американским коллегой Майклом Помпео обвинил США в нарушении международного права.