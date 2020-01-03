Сергей Лавров обвинил США в нарушении международного права после убийства в Ираке влиятельного иранского генерала

Глава российского МИДа сказал об этом в телефонном разговоре с американским коллегой Майклом Помпео. Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого члена ООН на территории третьей суверенной страны без ее ведома грубо нарушают принципе международного права и заслуживают осуждения. В свою очередь, президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном отметил, что действия США могут серьезно обострить ситуацию на Ближнем Востоке, — сообщили в Кремле.

Генерал Касем Сулеймани, который командовал спецназом Корпуса стражей Исламской революции, был убит этим утром в результате американского авиаудара в районе аэропорта Багдада.