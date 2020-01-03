Суд в Британии постановил, что веганство должно находиться под защитой английского закона

Би-би-си называет это решение историческим. Иск подал бывший сотрудник благотворительной организации, которая выступает за запрет охоты и боев с участием животных. Он был уволен после того, как рассказал в соцсетях, что эта организация инвестировала в компании, занимавшихся тестированием продуктов на животных. Истец уверен, что его уволили из-за его веганских убеждений. В постановлении судьи трибунала по трудовым спорам города Норвич говорится, что веганство, по этическим причинам, важно и заслуживает уважения. Решение о том, справедливо ли увольнение истца, пока не оглашено.