Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Его декларация опубликована на сайте национального агентства по противодействию коррупции. За 2019-ый год он заработал более 13 миллионов рублей в качестве дохода от студии «Квартал 95», которую он основал. Ранее Зеленский сообщил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента. Для сравнения, в 2018-ом году президент России Владимир Путин задекларировал доход в 8,6 миллиона рублей. Данные за 2019-ый будут опубликованы в апреле.