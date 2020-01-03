Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Его декларация опубликована на сайте национального агентства по противодействию коррупции. За 2019-ый год он заработал более 13 миллионов рублей в качестве дохода от студии «Квартал 95», которую он основал. Ранее Зеленский сообщил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост президента. Для сравнения, в 2018-ом году президент России Владимир Путин задекларировал доход в 8,6 миллиона рублей. Данные за 2019-ый будут опубликованы в апреле.
2020-01-03T20:30:00+03:00
2020-01-03T20:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 03 января 2020
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