Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Это произошло из-за отсутствия договоренностей по стоимости сырья, — сообщил источник ТАСС. По его словам, стороны смогли найти временный вариант в виде разовых поставок нефти на белорусские НПЗ из запасов независимых компаний. В конце года Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию по телефону, но так и не договорились.