Россия с начала года прекратила поставки нефти в Белоруссию

Это произошло из-за отсутствия договоренностей по стоимости сырья, — сообщил источник ТАСС. По его словам, стороны смогли найти временный вариант в виде разовых поставок нефти на белорусские НПЗ из запасов независимых компаний. В конце года Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды обсуждали ситуацию по телефону, но так и не договорились.
2020-01-03T20:30:00+03:00
2020-01-03T20:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 03 января 2020
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