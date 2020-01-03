Власти США обсудили убийство иранского генерала с главами МИД России, Франции, Германии и Великобритании

Госсекретарь Майкл Помпео также поговорил по телефону с президентом Афганистана и начальником штаба сухопутных войск Пакистана. Как сообщили в Госдепартаменте, Помпео в этих беседах подчеркнул, что США предприняли фактически оборонительные действия в ответ на угрозы жизням американцев. На днях протестующие в Багдаде атаковали посольство США. В Вашингтоне заявили, что за этим стоят власти Ирана. Этим утром в районе аэропорта Багдада был убит американским авиаударом влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещал отомстить США за его смерть.
2020-01-03T20:30:00+03:00
2020-01-03T20:32:00+03:00
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20:30, 03 января 2020
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