Власти США обсудили убийство иранского генерала с главами МИД России, Франции, Германии и Великобритании

Госсекретарь Майкл Помпео также поговорил по телефону с президентом Афганистана и начальником штаба сухопутных войск Пакистана. Как сообщили в Госдепартаменте, Помпео в этих беседах подчеркнул, что США предприняли фактически оборонительные действия в ответ на угрозы жизням американцев. На днях протестующие в Багдаде атаковали посольство США. В Вашингтоне заявили, что за этим стоят власти Ирана. Этим утром в районе аэропорта Багдада был убит американским авиаударом влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещал отомстить США за его смерть.